الدورة 20 لمنتدى الاستثمار في تونس يومي 23 و24 جوان 2022

تونس 16 افريل 2022- وات- تنتظم الدورة 20 لمنتدى الاستثمار في تونس ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، يومي 23 و 24 جوان 2022 تحت شعار "تونس، إصلاحات وتنافسية".ويهدف منتدى الاستثمار في تونس، الذي ينتظم بالشراكة مع البنك الدولي، إلى "تسليط الضوء على أحدث الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال وعرض الأنشطة التنافسية التي تجعل من تونس قاعدة تنموية منتجة ومستدامة للشركات والمنظمات الدولية"، وفق بلاغ للوكالة.وسيتيح هذا المنتدى للمشاركين فرصة للتعرف على الإجراءات التي يتم تنفيذها بين القطاعين العام والخاص لتحسين القدرة التنافسية لبعض القطاعات، علاوة على إقامة شراكات تونسية أجنبية.وتتميز هذه الدورة التي كان من المبرمج ان تنتظم في جوان 2021 الا انها تأجلت بسبب الوضع الصحي في البلاد، بانشاء منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم اجتماعات متعددة القطاعات بين الفاعلين التونسيين ونظرائهم الأجانب من أجل تحسين نفاذهم إلى تونس.يذكر ان منتدى تونس للاستثمار، الذي انطلق تنظيمه منذ سنة 2015، يرمي إلى دعم فرص الأعمال التي تتيحها تونس للمستثمرين ورجال الأعمال وصانعي القرار الأجانب والتونسيين، قصد النهوض بالاستثمار في تونس وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية. وقد استقبلت دورة 2019 من المنتدى، 1320 مشاركا من بينهم 1059 تونسيا و261 أجنبيا من 38 بلدا.