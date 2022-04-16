بطولة مصر - ايمن الصفاقسي هداف في فوز فريقه فيوتشر على سيراميكا كليوباترا


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 09:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ساهم المهاجم التونسي ايمن الصفاقسي في الانتصار العريض الذي حققه فريقه فيوتشر على مضيفه سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون رد يوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة عشرة لبطولة مصر لكرة القدم.


وسجل ايمن الصفاقسي الهدف الثالث لفيوتشر في الدقيقة 80 ليرتفع رصيد فريقه الى 22 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.



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