السلطة المينائية بالميناء التجاري بقابس تتدخل لانقاذ طاقم سفينة أجنبية تعرضت لصعوبات بسبب سوء الاحوال الجوية

تدخلت السلطة المينائية بالميناء التجاري بقابس مساء اليوم الجمعة بجرار بحري لانقاذ طاقم سفينة أجنبية كانت تعبر المياه الاقليمية وتعرضت لصعوبات بسبب سوء الاحوال الجوية.وأفاد مصدر مسؤول بالميناء التجاري بقابس في تصريح لمراسل "وات" أن طاقم السفينة الذي تم انقاذه يضم 7 أفراد من ثلاث جنسيات مختلفة وقد حظي فور وصوله الى الميناء التجاري بقابس بالرعاية اللازمة.واضاف ذات المصدر ان الحادث جد على بعد 7.5 كلم من الميناء التجاري بقابس، مبينا ان هذه السفينة التي ليست لها أية علاقة بهذا الميناء كانت محملة ب 1000 طن من المحروقات.