هلال الشابة يتقدم باثارة ضد رئيس النادي الافريقي

اعلن هلال الشابة يوم الجمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تقدم امس الخميس باثارة ضد رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على خلفية تواجده بشكل غير قانوني بجانب بنك بدلاء فريقه خلال المباراة التي اقيمت يوم الاربعاء الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وقال هلال الشابة في بلاغه "شهدت المقابلة تواجد رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي بجانب دكة البدلاء لفريق االنادي الافريقي وبمحيط الملعب وداخله. ويتجه التذكير أنه بمناسبة اللقاء الذي جمع بين فريقي مستقبل سليمان والنادي الافريقي، دَوّن الحكم امير الوصيف بورقة المقابلة، صراحة وباللغة العربية، أن يوسف العلمي اعتدى على طاقم التحكيم بالعنف اللفظي. وقد تم على إثر ذلك إحالة يوسف العلمي من قبل مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية. وإلى حد هذا التاريخ لم تصدر اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية أي قرار تأديبي يتعلق بيوسف العلمي".وتابع "جاء في هذا الاطار بالفصل 31 من مجلة التأديب أن كل مُسيّر يقع ذكره في ورقة المقابلة من قبل حكم المباراة بسبب ارتكابه فعلا يمس من الأخلاقيات الرياضية يُعتبر بصفة آلية وأوتوماتيكية موقوفا عن النشاط إلى حين صدور قرار من الهيئة التأديبية المختصة. وبناء عليه، فإن يوسف العلمي في حالة ايقاف وقتي عن النشاط ولم يكن له الحق في التواجد في محيط الملعب أو داخله خلال المقابلة التي جمعت بين هلال الشابة والنادي الإفريقي".واضاف "كما جاء بالفصل 45 من مجلة التأديب أنه يمكن التمسك بالإثارة في حق كل مُسيّر يتعمّد التواجد بالملعب والحال أنه تحت طائلة الإيقاف عن النشاط سواء بصفة وقتية أو نهائية. ويضيف نفس الفصل في فقرته الثانية أن الفريق الذي ينتمي إليه المُسيّر، الذي تجاوز حالة الإيقاف، ينهزم جزائيا بنتيجة 2-صفر إضافة إلى خطية بألفي دينار".وحثت ادارة هلال الشابة الجهات المسؤولة للنظر في الإثارة في أسرع الآجال حفاظا على مصداقية البطولة ودفاعا على حقوق النادي.وكانت المباراة انتهت بفوز النادي الافريقي بهدف نظيف مما ادى الى نزول هلال الشابة الى الرابطة المحترفة الثانية بعدما تذيل ترتيب المجموعة الثانية.