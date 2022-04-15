ارتفاع المداخيل السياحية المتراكمة إلى 48 بالمائة، لتناهز 600 مليون دينار إلى غاية 10 أفريل 2022

ارتفعت المداخيل السياحية المتراكمة بنسبة 48 بالمائة إلى غاية 10 أفريل 2022، لتنهاز600 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة سنة 2021، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي الجمعة.كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة، بدورها، بنسبة 3ر15 بالمائة لتصل إلى قرابة 9ر1 ملياردينار إلى غاية 10 أفريل 2022، مقابل 6ر1 مليار دينار خلال نفس الفترة سنة 2021.وفي نفس المنحى التصاعدي، تطورت خدمات الدين الخارجي المتراكة بنسبة 5 بالمائة، لتمر من قرابة 2 مليار دينار إلى حوالي 1ر2 مليار دينار.فيما استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عند مستوى 7ر22 مليار دينار إلى غاية 14 افريل 2022، مقابل 8ر21 مليار دينارخلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة.أما الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، فقد ارتفع من 4ر9 مليار دينار خلال شهر أفريل 2021 إلى 3ر10 مليار دينار في الوقت الراهن.