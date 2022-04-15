تقرّر اليوم خلال جلسة عمل عقدت في مقرّ ولاية المنستير إيقاف النزاع القضائي بين شركة الملاحة "الكوتيزال مار لاب" المرخّص لها من قبل وكالة حماية الشريط الساحلي وشركة "ايكوتي" المستغلّة لمصبّ "القزاح" والمرخّص لها من وكالة التصرّف في النفايات شريطة احترام الظروف البيئية للشركتين وذلك بعد التوفيق بين الشركتين وفق ما أفاد به (وات ) اليوم الكاتب العام بولاية المنستير البشير عطية.وتقرّر أن تتوقف شركة "ايكوتي" حالا وفورا عن التوسّع في سكب الفضلات نحو الملاحة والأرضي التابعة للزمة الملاحة، ووضع الفضلات بصفة عمودية، وإيقاف فورا تسرّب الفضلات نحو الجزء المائي الذي رغم بعده النسبي عن الملاحة يوجد احتمال أن يؤثّر في حال سجل تسرب الفضلات نحوه، والقيام بدراسة إزالة التلوّث على مساحة 11 هك.وسيقع في مرحلة لاحقة تثمين مصبّ "القزاح " على غرار ما وقع بالنسبة إلى مصبّ القزاح السابق وذلك سواء بإحداث منتزه حضري أو نقل الفضلات إلى مصبّ آخر مثل مصب "المسلان" ليقع تثمينها أو تثمين تلك الفضلات على عين المكان باعتبار أنّ الفضلات أصبحت تمثّل ثروة بالنسبة إلى الشركات التي تحسن استغلالها.وتتولّى في المقابل شركة الملاحة التوقّف الفوري عن الإجراءات القضائية ضدّ شركة "ايكوتي" وضدّ وكالة التصرّف في النفايات حسب ذات المصدر.وأكد البشير عطية أنّهم يريدون البناء على هذا الاتفاق والتفكير بصفة جديّة خاصة في تثمين الفضلات وإحداث منظومات للفرز الانتقائي من المصدر على مستوى بلديات ولايات المنستير، مشيرا إلى أنّ بلدية المنستير لديها بداية مشروع لجمع الفضلات من المصدر وتثمينها، وبداية مشروع للفرز الانتقائي للفضلات حيث برمجت البلدية اختيار حيّ لتركيز هذه التجربة النموذجية وستوفر أكياس بلاستيكية وحاويات للعائلات لفرز الفضلات من المصدر أي جمع البلاستيك والبلور والكرتون والفضلات العضوية كلّ على حدة على أن يقع تعميم المشروع في حال نجاحه على بقية بلديات الجهة.وتتنزل جلسة العمل في إطار العناية بالتصرّف في النفايات والحدّ من اشكالياتها على مستوى مصبّ "القزاح" الذي سجّل إشكالية قضائية بين شركة الملاحة وشركة "ايكوتي" بعد أن امتدّت الفضلات أفقيا أكثر نحو الأراضي التابعة لحوزة لزمة شركة الملاحة.