رئيس الجمهورية يستقبل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 بقصر قرطاج، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار الحوار الوطني وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية بينت بوضوح أن قطاع الفلاحة والصيد البحري في مقدمة القطاعات التي من شأنها تحقيق خلاص الإقتصاد الوطني.وتطرق رئيس الجمهورية إلى معاناة الفلاحين، والعاملات الفلاحيات على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر.وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى بلادنا رهن من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد.وتناول اللقاء، أيضا، قضايا تتعلق بالفلاحة والصيد البحري على وجه العموم، وتتصل كذلك بمسالك التوزيع لأن الفلاح بدوره ضحية للمضاربة إلى جانب المستهلك.