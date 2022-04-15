رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 17:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي.
وتسلم رئيس الدولة، بالمناسبة، القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات. كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.


وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا وحتى لا ينتفع بالدعم إلا من يستحقه لأن الذوات البشرية ليست مجرد أرقام ومن حقها أن تتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي من حقوق الإنسان.


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