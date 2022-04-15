احتياطيات العملة الأجنبية لتونس ترتفع الجمعة الى 2ر24 مليار دينار

ارتفعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي ، الجمعة 15 افريل 2022 الى زهاء 2ر24 مليار دينار ميتحة للبلاد تغطية 130 يوما من الواردات.ويأتي هذا الارتفاع يوما بعد صدور المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.وكانت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتونس، مؤخرا، في خدود 5ر21 مليار دينار مما قلص قدرة البلاد على تغطية وارداتها إلى 115 يوما فقط.