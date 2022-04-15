وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب المنصف شرف الدين

تنعى وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الكاتب المنصف شرف الدين الذي وافته المنية اليوم الجمعة 15 أفريل 2022.درس الراحل المنصف شرف الدين بمسقط رأسه سوسة ثم بالمدرسة الصادقية ليحرز فيما بعد على الإجازة في اللغة والآداب من جامعة السوربون.ويعتبر الراحل من بين أهمّ الكتاب الذين أرّخوا للشأن المسرحي التونسي حيث نشر حوالي عشرة كتب حول تاريخ المسرح التونسي نذكر من بينها "تاريخ المسرح التونسي منذ نشأته إلى نهاية الحرب العالمية الأولى" و"قرنان من المسرح التونسي" و"خليفة السطنبولي: حياته وأعماله".كما أنتج المنصف شرف الدين العديد من البرامج الإذاعية والتلفزية من بينها "عالم السينما" و"حكايات زمان".