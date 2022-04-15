المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يصادق على نظامه الداخلي


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 14:14 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، أن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الخميس، صادقت في الأجل المحدد، على النظام الداخلي الخاص به. 


وبيّن أن هذا الإجراء، يندرج في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 ، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والقاضي بأن "يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى". 

يشار الى أن المجلس الاعلى للقضاء المؤقت، كان قد عقد أول جلساته يوم 14 مارس الفارط.


وكان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدّوا اليمين الدستورية يوم 7 مارس الماضي، بعد ان قام رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، واثر ختمه منتصف فيفري الماضي لمرسوم يتعلق باحداث المجلس المؤقت الذي يحل محل المجلس القديم، بسبب الشبهات التي تعلقت به، وفق تصريحات لرئيس الدولة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244636



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 15 أفريل 2022 | 14 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 18:56 16:00 12:26 05:46 04:14
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1520°-1419°-1319°-1224°-11
  • Avoirs en devises
    22703,4

  • (14 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25730 DT        1$ =3,02691 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 avril)   648,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   