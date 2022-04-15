أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع الملك عبد الله الثاني ابن الحُسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للاطمئنان على صحّته، معربا له عن أحرّ مشاعر التآزر وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
رئيس الجمهورية يجري محادثة هاتفية مع العاهل الأردني
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