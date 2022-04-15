خمس سهرات في مهرجان المدينة بقابس من 17 إلى 22 أفريل

عقدت بلدية قابس الليلة الماضية بقصر المعارض بقابس ندوة صحفية باشراف رئيس البلدية الحبيب الذوادي تم فيها عرض برنامج الدورة 18 لمهرجان المدينة بقابس الذي سيقام من 17 الى 22 افريل الجاري.وسيكون افتتاح هذا المهرجان في سهرة يوم 17 أفريل بخرجة سيدي رمضان التي ستنطلق من أمام مقر بلدية قابس باتجاه ساحة عين سلام بوسط مدينة قابس ليكون الاختتام يوم 22 أفريل بسهرة فنية سيؤثثها الفنان رؤوف ماهر وستقام بسوق الحنة بجارة.كما ستؤثث سلامية قابس سهرة يوم الاثنين 18 أفريل التي ستقام بمنطقة حي الامل وسيكون اهالي شاطئ السلام في الليلة الموالية على موعد مع حضرة سطنبالي فيما ستؤثث الفنانة ناجحة جمال سهرة يوم الخميس 21 افريل التي ستقام بدائرة حي المنارة.