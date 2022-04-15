وزارة الشؤون الاجتماعية تقرّر الترخيص للعاملين بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة 15 أفريل 2022، الترخيص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما يشابهها في كامل تراب الجمهورية بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا.وبينت الوزارة ، في بلاغ لها أنه اعتبارا للصبغة الخاصة لشهر رمضان المعظّم ، سيتم أيضا الترخيص لهذه الفئة بالعمل أيام الراحة الأسبوعية وذلك طيلة النصف الثاني لشهر رمضان 1443 هجري.