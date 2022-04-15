سيدي بوزيد: إحالة مستلزم احد الأسواق الأسبوعية على النيابة العمومية بحالة تقديم من اجل التحيل والتهرب الجبائي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، بإحالة مستلزم احد الأسواق الأسبوعية بحالة تقديم، من اجل التحيل والتهرب الجبائي وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، حسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.وأوضح غنيمي، في تصريح ل"وات"، انه وبمجرد ان علمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بوجود شبهة فساد تتعلق بسوق الدواب والسوق الأسبوعية بإحدى المعتمديات التابعة للجهة، أذنت بصفة فورية لفرقة الأبحاث والتفتيش بالرقاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة وبحجز ملف الصفقة وكل ما من شانه أن يكشف الحقيقة، الى جانب إجراء السماعات اللازمة لكل من له علاقة بالموضوع.وأشار ذات المصدر، الى انه اثر استكمال الأبحاث، تم الإذن بإحالة المستلزم على النيابة العمومية بحالة تقديم، وسيقع إحالة المحضر لاحقا لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأنه.