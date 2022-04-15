وزارة الصناعة تؤكد اتخاذها كل الإجراءات لتزويد محطات توزيع الوقود

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الجمعة، انها اتخذت كل الإجراءات لتزويد محطات توزيع الوقود خلال يومي 13 و14 أفريل 2022 تحسبا لإضراب أعوان شركات التوزيع الخاصة الذي تقرر تنفيذه اليوم الجمعة وغدا السبت 16 افريل 2022.وقد قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ إضراب يومي الجمعة 15 والسبت 16 أفريل الجاري في أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات مطالبة بالموافقة على الزيادة في اجور الاعوان بموافقة وزارتي الصناعة والمناجم والمالية على الزيادة لفائدتهم في هامش ربح بيع المحروقات.واكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإضراب جزئي وأن الشركة الوطنية لتوزيع البترول" عجيل" تواصل إسداء خدماتها للحرفاء بصفة مستمرة طيلة يومي الإضراب.ودعت وزارة الصناعة المواطنين إلى عدم التهافت على محطات توزيع الوقود باعتبار توفر المواد البترولية في أغلبها مشيرة الى ان مصالحها تتابع عمليات تأمين ضخ الكميات اللازمة من المحروقات في مختلف جهات الجمهورية، وفق البلاغ ذاته.