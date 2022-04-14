سوسة : بلدية سوسة تواصل تنفيذ قرارات الهدم والغزالة بالملك العمومي البحري شملت اليوم وحدتين سياحيتين ومنزل خاص لصاحب احد النزل

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واصلت بلدية سوسة ومصالح فرع سوسة للوكالة الجهوية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي استكمال تنفيذ بقيّة قرارات الهدم والإزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية في سوسة حيث تمّ اليوم الخميس التنفيذ ضدّ وحدتين سياحيتين ومنزل خاص على ملك صاحب احد النزل وذلك باسناد من الحرس البحري بسوسة والشرطة البلدية والامن الوطني في سوسة وفق ما أكّده الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش.وأضاف بلحوش في تصريح لـ(وات) أن نسب تقدّم أشغال هدم وإزالة المخالفات المرفوعة سابقا من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والحرس البحري بسوسة بلغت 65 بالمائة مشيرا الى ان عملية الهدم والازالة شملت مباني وإحداثات من الصلب المدعّم.وأكّد أن عمليات هدم وازالة التجاوزات بالملك العمومي البحري ستتواصل في قادم الأيام وذلك بعد ان تم استكمال جميع الإجراءات القانونية والادارية والفنية في جميع المخالفات المرفوعة، مذكّرا أنه سبق وان تمّ التنبيه على مرتكبي هاته المخالفات سواء اصحاب النزل او الممثّل القانوني لهم بضرورة إزالة ما تمّ بناؤه او إنشاؤه بالملك العمومي البحري تلقائيا مع إمهالهم مدة زمنية قانونية.يذكر ان رئيس بلدية سوسة محمّد إقبال خالد أكّد في كلمة مصوّرة نشرها مساء امس بالصفحة الرسمية للبلدية بالفايسبوك تعليقا على الجدل الدائر بخصوص تنفيذ قرارات هدم وإزالة بناءات تابعة للوحدات السياحية ان قرارات الهدم والإزالة يتمّ تنفيذها بطريقة سليمة وفي كنف القانون.وأشار رئيس البلدية الى أن هذه القرارات يتمّ تنفيذها ضدّ أطراف لم تحترم القانون رغم منحها مهلة قبل التنفيذ، مشيرا الى أن اتّخاذ القرار يعود الى 2019 لحماية الشريط الساحلي والحد من الانجراف.