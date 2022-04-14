تونس ترحب بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

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رحبت تونس بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وأعربت عن أملها في أن تشكّل هذه الخطوة فرصة جديدة من أجل بلوغ تسوية سياسية للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.تجدر الإشارة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلن في خطاب يوم 7 أفريل الجاري عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن وسلم بموجبه صلاحياته.