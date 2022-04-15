الترخيص للعاملين بالمحلاّت التجاريّة للعمل بعد الساعة 10 ليلا خلال النصف الثاني من شهر رمضان


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 08:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفادت الغرفة النقابية الوطنية لتجّار الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل أنّه يرخّص بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا للعاملين والعاملات بالمحلاّت التجاريّة بكامل تراب الجمهوريّة وكذلك أيّام الرّاحة الأسبوعيّة وذلك طيلة النصف الثاني من شهر رمضان.

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ويأتي قرار الغرفة اعتبارا للصبغة الخاصّة لشهر رمضان وللحركة التجاريّة خلال النصف الثاني من الشهر استعدادا لعيد الفطر وعلى غرار ما هو معمول به سابقا فإنّه

ودعت الغرفة كافّة التجّار في قطاع الأقمشة والملابس الجاهزة بكافّة ولايات الجمهوريّة إلى فتح محلاّتهم ليلا بداية من ليلة النصف من رمضان.
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كما دعتهم إلى الحرص على التحكم في الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن والقيام بتخفيضات اختيارية بنسبة 10 بالمائة على ملابس الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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