الاحتفاظ بفلاّح يتعمّد ريّ الزراعات الفلاحية بمياه الصّرف الصحّي


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 17:11 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد اليوم الخميس بالاحتفاظ بفلاّح تمّ ضبطه يتعمّد ريّ الزراعات الفلاحية بمياه الصّرف الصحّي من محطة التطهير في الجهة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

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وبيّن جابر غنيمي في تصريح لـ(وات)، أن الأبحاث قد انطلقت على ثر اطّلاع النيابة العمومية على ما تمّ تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي ومفاده قيام بعض الفلاحين في سيدي بوزيد بريّ الزراعات الفلاحية بمياه الصّرف الصحّي من محطّة التطهير في الجهة وقد تعهّدت فرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد بمباشرة الأبحاث عاجلا نظرا لما يكتسيه الامر من خطورة على الصحّة العامّة.
وأضاف أنّه ستتمّ إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعيّن قانونا.

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