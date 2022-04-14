مدنين: نتائج حملات تلقيح المصلين ضد فيروس "كورونا" بالمساجد دون المأمول (مدير الصحة الوقائية)

. ..

. .

أسفرت حملات تلقيح المصلين ضد فيروس "كورونا" بالمساجد بولاية مدنين، عن تطعيم شخص واحد فقط منذ انطلاقها في شهر رمضان، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.واعتبر الدكتور زيد، في تصريح ل"وات"، ان مثل هذه الحملات، شأن بقية الحملات السابقة التي انتظمت في الاسواق، لم تسفر عن النتائج المرجوة التي انتظمت من أجلها، لافتا الى ان مراكز التلقيح المتواجدة بمختلف المعتمديات، لم تعد بدورها تشهد اقبالا من المواطنين، خاصة بعد ان تحسن الوضع الوبائي وغابت معه اجراءات الزام المواطن بالتلقيح.وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تظافر جهود الجميع من اجل حث المواطن على التلقيح، لا ان يقتصر العمل على القطاع الصحي، الذي وجد العاملون فيه انفسهم يتنقلون في عدة اماكن تتجاوز المؤسسات الصحية، من اجل الاقتراب من المواطن وتقديم جرعات اللقاح ضد الفيروس، سواء بالاسواق او بالمساحات التجارية او المساجد وغيرها، حسب قوله.واكد، في هذا السياق، ايضا، على أهمية تشديد المراقبة على جواز التلقيح بوسائل النقل العمومي وعند الدخول للادارات والمؤسسات العمومية والفضاءات التجارية، خاصة بعد الانطلاق بداية من اليوم، في تقديم الجرعة الرابعة، فيما لم يتم عديد المواطنين تلاقيحهم.