رابطة ابطال افريقيا - وفاق سطيف يستضيف الترجي الرياضي بحضور 35 الف متفرج

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اعلن وفاق سطيف الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم سمح بدخول 35 الف متفرج للمباراة امام الترجي الرياضي المقررة سهرة الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا.وسيخوض الترجي الرياضي المقابلة بازياء زرقاء بينما سيلعب الوفاق باللون الابيض والاسود.يذكر ان المباراة سيتولى ادارتها الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.وتجدر الاشارة الى ان مقابلة الاياب المبرمجة يوم الجمعة 22 افريل على ملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا ستقام دون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الترجي الرياضي.