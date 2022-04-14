رابطة ابطال افريقيا - وفاق سطيف يستضيف الترجي الرياضي بحضور 35 الف متفرج


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 16:47 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن وفاق سطيف الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم سمح بدخول 35 الف متفرج للمباراة امام الترجي الرياضي المقررة سهرة الجمعة على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا.

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وسيخوض الترجي الرياضي المقابلة بازياء زرقاء بينما سيلعب الوفاق باللون الابيض والاسود.

يذكر ان المباراة سيتولى ادارتها الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.
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وتجدر الاشارة الى ان مقابلة الاياب المبرمجة يوم الجمعة 22 افريل على ملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا ستقام دون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الترجي الرياضي.



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