المنستير: جمعية بيئية تطالب بمنع استعمال "الدراين" البلاستيكية منعا باتا وإعادة النظر في القرار المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط

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طالبت جمعية "أزرقنا الكبير" في المنستير وهي جمعية بيئية، وزارة الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري بمنع استعمال الدراين البلاستيكية منعا باتا كمعدات صيد بحري لحماية الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية.وصرّح اليوم رئيس الجمعية أحمد غديرة لـ(وات) أنّهم طالبوا في مراسلة وجهّوها إلى وزارة الفلاحية والموارد المائية والصيد البحري بإعادة النظر في القرار المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 الخاص بتنظيم موسم صيد الأخطبوط، موضّحا أنّ الفصل 2 مكرّر من القرار المتعلق بتنظيم موسم صيد الأخطبوط ينص على أنّه "يحجر صيد الاخطبوط من صنف "اكتوبوس فولقاريس" باستعمال الدارين البلاستيكية" غير أنّ هذه "الدراين" لا يقتصر استعمالها على صيد الأخطبوط بل تشمل صيد سرطان البحر الذي يستعمل بدوره كطعم لصيد الاخطبوط والعديد من الأسماك الأخرى .وتتكوّن "الدراين " أساسا من مادة البلاستيك وهي تمثّل خطرا حقيقيا إذ يتكرّر فقدانها وضياعها في البحر جراء العوامل الطبيعية وبالتالي تحوّلت إلى مصدر تلوّث إذ أنّ مادة البلاستيك لا تتحلل إلاّ بعد أكثر 400 سنة علاوة على أنّ "الدراين" تتحوّل إلى معدّات صيد ضائعة ومتروكة في قاع البحر تواصل صيد مختلف الأصناف المائية مما من شأنه الإضرار بالتنوع البيولوجي البحري.واعتبرت الجمعية أنّ القرار المؤرخ في 24 مارس 2022 يتضمّن ثغرات عدّة منها حصر استعمال الدراين البلاستيكية لصيد الأخطبوط من صنف "اكتوبوس فولقاريس" فحسب وبالتالي يمكن استعمالها لصيد الأسماك أو أي صنف آخر من الأخطبوط لا يشمله الحجر ليصبح بذلك صيد الصنف المذكور في القرار صيدا عرضيّا ممّا يجعل هناك استحالة لتطبيق هذا القرار من قبل حاملي الضابطة العدلية والجهات المختصة.ويتراوح عدد "الدراين" الضائعة في قاع خليج المنستير بين 100 ألف و 150 ألف درينة حسب تقديرات جمعية أزرقنا الكبير "وهو إرث سلبي نحن بصدد تركه للأجيال القادمة" حسب ذات المصدر.