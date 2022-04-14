اللقاءات التونسية الجزائرية للأعمال ستجري من 25 الى 28 ماي 2022 بوهران


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 15:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن مركز النهوض بالصادرات أن اللقاءات التونسية الجزائرية للأعمال ستعقد من 25 إلى 28 ماي 2022 على هامش الصالون الجزائري للسياحة الصحية وانه شرع في قبول طلبات المشاركين.

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وأضاف المركز ، في بلاغ اصدره الخميس ، أن صالون السياحة الصحية، المتخصص في الصحة وسياحة الاستشفاء سيقام بمدينة وهران الجزائرية من26 الى 28 ماي 2022.

ويشارك في التظاهرة ممثلون عن المصحات الخاصة والعيادات الطبية ومراكز الاستشفاء ومهينون متخصصون في مجالات مرتبطة بالطب على غرار التجهيزات الصحة والمواد شبه الطبية إلى جانب متخصصون في الحلول التقنية الموجهة للقطاع الطبي.

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