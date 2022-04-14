مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والاوامر الرئاسية

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صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على عدد من مشاريع القوانين والاوامر الرئاسية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي بإسم و لفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2.كما صادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.وتمت المصادقة كذلك على شروع أمر رئاسي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للترقية بالاختيار بعنوان سنتي 2021 و2022 وبالتنفيل في سنوات الأقدمية لسلك أعوان المصالح الديوانية، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.وصادق المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز الممرّ العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم وتوابعها قسط ولاية باجة و مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة جزء معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد قسط تكميلي.وتمت أيضا المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين لازمة لوصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بولايتي مدنين وتطاوين قسط ولاية مدنين تكميلي.