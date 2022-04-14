منوبة: قطع الطريق الرابطة بين طبربة وماطر احتجاجا على قطع الماء الصالح للشراب لمدة شهرين

. ..

. .

اقدم عدد من متساكني مناطق الشويقي وعين ترقلاش وبوعلي والبوابة والناظور المقطع بعمادة الشويقي بمعتمدية طبربة، صبيحة اليوم الخميس، على غلق الطريق الرابطة بين طبربة وماطر، وذلك على خلفية انقطاع الماء الصالح للشراب منذ شهرين، وفق ما صرح به عدد من المواطنين لصحفية "وات".واوضحوا انه رغم تقديمهم عديد المطالب، الا انه لم يقع ايجاد اي حل للمشكل، ووجدت قرابة 130 عائلة نفسها بلا ماء، حيث انهم يتزودون به بصعوبة من المناطق المجاورة، بشراء الصهريج الواحد بكلفة 40 دينارا، والذي لا يفي بحاجيات العائلة من شرب وغسيل وإرواء للحيوانات، لأكثر من ثلاثة أيام.واكدوا ان مايعانونه بسبب سوء تسيير الجمعية المائية "جودة الحياة" التي قاموا بخلاصها دون ان تسدد ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ، تسبب في تراكم الديون وقطع للماء في اكثر من مناسبة، واخرها منذ شهرين وذلك رغم تسيير هيئة وقتية للجمعية.وطالب المتساكنون، لدى حضور وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة لفك الاحتجاج وفتح الطريق، بضرورة محاسبة المتسببين في الوضعية المالية التي الت اليها الجمعية منذ ثلاث سنوات، رغم خلاص اغلب المواطنين لاستهلاكهم للماء الصالح للشراب بمقتضى وصولات خلاص.من جهتها، أكدت مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة ل"وات"، ان قطع الكهرباء على الجمعية المائية "جودة الحياة"، يأتي على خلفية عدم خلاص معاليم الاستهلاك والديون المتخلدة بذمتها، والتي تناهز ال34 ألف دينار.وشمل القطع جمعية "جودة الحياة" وجمعية "الزويتينة" بالبطان البالغ ديونها قرابة ال 5 الاف دينار، ثم جمعية "الخريبة" بالمرناقية التي تبلغ ديونها 4,753 الاف دينار.واوضحت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة أنه تم الاجتماع قبيل شهر رمضان بممثلي جمعية جودة الحياة التي تبلغ مديونيتها للصوناد ايضا 5 الاف دينار، فضلا عن جمعيات الزويتينة بالبطان، وبئر الجديد ببرج العامري والجنايدية-البركة بالمرناقية، وتمت جدولة ديونها بعد ان التزمت، ماعدا جمعية جودة الحياة بالشويقي التي تراجع فيها المواطنون عن مساهمتهم لحل ازمة ديونها المتراكمة.وبينت معطيات المندوبية ان ديون المجامع المائية لمياه الشرب لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بلغت الى حدود مارس المنقضي 115 الف دينار، بعد التمكن من خلاص 47 الف دينار منها، في حين بلغت ديونها للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الى حدود نفس الفترة، 87 الف دينار، بعد خلاص 80 الف دينار منها.