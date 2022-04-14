دوري الامم الاوروبية: أربع دول تترشح لاستضافة نهائيات 2023

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أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم امس الأربعاء أن أربع دول هي بلجيكا وهولندا وبولونيا وبلاد الغال قدمتترشيحها لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة العام المقبل.ويغلق باب الترشيحات في الخامس من أكتوبر المقبل على أن يعلن الاتحاد الاوروبي عن البلد المضيف في جانفي 2023.وتقام النهائيات (مباراتا دور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية) بين 14 و18 جوان 2023.وفازت البرتغال بلقب النسخة الاولى على أرضها عام 2019 على حساب هولندا، فيما أحرزت فرنسا الثانية بفوزها على إسبانيا في إيطاليا في أكتوبر الماضي.وينطلق موسم 2022-2023 من دوري الامم في جوان المقبل حيث يخوض كل منتخب من المستوى الاول أربع مباريات ومن ثم مباراتين في سبتمبر.