أمين موقو: رزنامة مباريات مرحلة التتويج ومرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستعلن الأسبوع القادم

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أكد أمين موقو رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، أنّ رزنامة مباريات مرحلة التتويج و مرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ستعلن خلال الأسبوع القادم.وأكد موقو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء للأنباء أنّ الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ستحدد رزنامة المرحلة الثانية عقب نهاية مباريات الجولة الـ 14 من المجموعة الأولى، المقررة ليوم 18 أفريل الجاري.وبينّ أنّ مرحلة التتويج ستدور وفق نظام البطولة بقاعدة الذهاب والاياب.يذكر أنّ 5 فرق ضمنت تأهلها الى مرحلة البلاي أوف الى حد الان وهي: النادي الافريقي، الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي، عن المجموعة الثانية، والترجي الرياضي واتحاد بن قردان عن المجموعة الاولى في حين انحصر المقعد الثالث للمجموعة الاولى بين النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين .ويشار الى أنّ المكتب الجامعي حدد موعد 28 و 29 أفريل موعدا لانطلاق مباريات مرحلة التتويج ومرحلة تفادي النزول.كما تقرر ان تنطلق المقابلات الترتيبية لاصحاب المراكز الرابعة والخامسة في المجموعتين في نفس الموعدويذكر ان المكتب الجامعي قرر في اجتماعه المنعقد مؤخرا اجراء جميع مباريات مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملاعب حمادي العقربي برادس ومصطفى بن جنات بالمنستير والطيب المهيري بصفاقس مع امكانية اضافة الملعب الأولمبي بسوسة اذا ما أصبح جاهزا لاحتضان المباريات.وستشهد كل مقابلات مرحلة التتويج اعتماد تقنية ال "فار" بعد أن حصلت الجامعة على كل التراخيص والشهائد اللازمة لتأهيل الحكام والحكام المساعدين والمكونين والتقنيين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.