قابس: تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" بقابس الجنوبية، وذلك من مجموع 12 عيّنة تحليل رفعت من عينات يشتبه في اصابة اصحابها بالوباء.وبموجب الإصابة الجديدة يرتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 29 ألفا و114 إصابة، منها 29 ألفا و37 حالة شفاء، فيما تعدّ الجهة حاليا 77 حالة نشيطة وناقلة للعدوى تتوزع الى 18 حالة بقابس الجنوبية، و17 بمارث، و12 بالحامة، و10 حالات بكل من المطوية وقابس المدينة، و8 بوذرف وحالتين بمطماطة الجديدة.ويقيم حاليا 3 مصابين بالوباء في أقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 19 اصابة لكل 100 الف ساكن.