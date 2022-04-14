سيدي بوزيد: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" و13 حالة شفاء

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"، بمعتدية سيدي بوزيد الغربية، و13 حالة شفاء ليصل العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس الى 39900 حالة منها 1047 حالة وفاة و39813 حالة شفاء.وتم اليوم رفع 37 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس "كورونا" 135239 عينة.ومن جهة أخرى بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاربعاء حوالي 216838 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.وأشار رفيق نصيبي في تصريح ل(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121201 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة، جرعة تعزيز المناعة، 18048 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 260759 شخصا حسب آخر تحيين.