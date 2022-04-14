الاتحاد العربي لكرة القدم - الاعلان عن استمرار تنظيم كاس الأندية العربية

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عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماع مجلسه الـ 75 في جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل .وشارك في اشغال الاجتماع وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.وأوضح الامين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاءالله السلمي أن “مجلس الاتحاد العربي أعتمد في اجتماعه مسابقات وبرامج الاتحاد للموسم المقبل .كما تم اعتماد استمرار كاس الأندية العربية وسيتم لاحقا الإعلان عن تفاصيلها، إلى جانب اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب.وأكد رئيس الاتحاد العربي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمناسبة “أن التنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام”.واطلق الاتحاد بحرص من رئيسه عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير الكرة العربية وتم اعتمادها من قبل المجلس لمستقبل كرة القدم في الوطن العربيوقد تم خلال الاجتماع استعراض روزنامة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 / 2023 وتشكيل اللجان المعاونة واعتمادها.ويمثل تونس في هذه اللجان كل من وديع الجريء رئيسا للجنة الطبية للاتحاد العربي و حامد المغربي رئيسا للجنة الانضباط و هشام الذيب عضوا بلجنة القوانين.ووافق المجلس على إطلاق مبادرات متمثلة في مبادرة اكتشاف تنمية المواهب الكروية العربية ومبادرة مساندة الاتحادات العربية الأعضاء ومبادرة إعداد وتأهيل الكفاءات الإدارية الرياضية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير وتأهيل جيل من الحكام الواعدين العرب”.