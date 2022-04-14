جندوبة: حجم الاستثمارات للثلاثي الأول من السنة الجارية يسجل ارتفاعا ملحوظا

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سجّل حجم الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بولاية جندوبة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، تطورا ملحوظا في مستوى عدد المشاريع وفي مستوى حجم الاموال والمنح التي ضخت لفائدة المنتفعين والبالغ عددهم 34 منتفعا.وبلغ عدد المشاريع المصادق عليها والمتعهد بها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة للثلاثي الأول من السنة الجارية، 113 مشروعا، موزعة بين 86 مشروعا تعهدت بها الوكالة بقيمة تمويل ناهزت 12361 ألف دينار، وذلك بـزيادة 58 مشروعا واكثر من 10 مليون دينار مقارنة بذات الثلاثي من السنة المنقضية، التي لم تتجاوز 28 مشروعا وبكلفة جمليّـة لم تتعدّ هي الأخرى 2189 الف دينار.من جانب آخر، بلغ عدد المشاريع المصادق عليها والمتعهد بها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، 27 مشروعا فاقت قيمتها 342 ألف دينار، ومنحها 124 ألف دينار، وذلك بنسبة فاقت الضعف مقارنة بالثلاثي الأول من السنة المنقضية.وفاق حجم المنح المقدمة من وكالة الاستثمارات الفلاحية سنة 2022 ولذات الفترة، 4502 ألف دينار، أي بزيادة فاقت 3495 ألف دينار للثلاثي الأول من السنة المنقضية.