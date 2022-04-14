قبلي: تعليق اعتصام عملة شركة البستنة بالخيام الى موفى شهر رمضان

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قرّر اعضاء النقابة الاساسية لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، إثر جلسة جمعتهم امس الاربعاء بممثلي المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل، تعليق الاعتصامات بالخيام بكل من محيط الولاية، ومنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز، وقبالة شركة مازرين غربي مدينة الفوار، وذلك الى موفى شهر رمضان، على ان يفتح بالتوازي مع هذه الخطوة باب التفاوض بين المركزية النقابية والحكومة، حول سبل معالجة مختلف الاشكاليات التي تعاني منها شركة البستنة.وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، صباح اليوم الخميس، في تصريح لـ"وات"، أن هذا القرار لا يمنع من استمرارية العمل الميداني للنقابة الاساسية طوال هذه الفترة، مع إمكانية اللجوء الى بعض الوقفات الاحتجاجية امام مقرات السيادة في صورة تعطّل المسار التفاوضي المركزي والجهوي.وذكر انه تم نصب خيام الاعتصام منذ قرابة الشهر مع تعطيل العمل بمركز الولاية وبعض المعتمديات خلال الاسبوع الماضي كحركة تصعيدية للضغط على السلط المعنية للاسراع بالبت في ملف شركة البستنة خاصة من حيث الاشكاليات المالية التي تعانيها هذه الشركة والتي تسببت عديد المرات في تعطّل توفر السيولة التي تغطي كتلة اجور العملة.