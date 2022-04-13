وزارة الفلاحة تحذر من اقتناء أنواع من الرخويات الحية ذات الصدفتين لا تستجيب للشروط الصحية

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دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء، الى عدم اقتناء الرخويات الحية ذات الصدفتين من "البطلينوس الحي" من صنف "القفالة الحية" و" فينوس فيروكوزا" المروجة حاليا، باعتبارها لا تستجيب إلى ضمانات السلامة والشروط الصحية المستوجبة على مستوى مناطق الصيد ومراكز التنقية والإرسال وبالتالي تشكل خطرا على صحة المستهلك.وكشفت الوزارة في بلاغ لها، عن تواجد كميات من الرخويات الحية ذات الصدفتين المعروضة حاليا للبيع بالأسواق التونسية والمستهلكة بالمطاعم والتي وقع الترويج لها مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المرئية، هي منتجات غير مراقبة صحيا ومتأتية من مناطق إنتاج غير مصنفة صحيا إثر عمليات صيد غير قانونية دون ابلاغ ودون تنظيم.وأكدت الوزارة أن موسم صيد القفالة قد تم تعليقه بصفة استثنائية منذ تاريخ 16 نوفمبر 2020 عملا بمقتضيات مقرر وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 3500 المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 وطبقا لما ورد بقرار من وزيرة الفلاحة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة.وافادت أن المنتجات السليمة والمراقبة هي القوقعيات من صنف بلح البحر والمحار الباطني المتأتية من ضيعات التربية المراقبة صحيا والمكيفة بطريقة أحدية ومغلقة والمصحوبة وجوبا بلصاقة صحية، تحمل الختم الصحي للمصالح البيطرية إضافة إلى إسم ورقم المصادقة الصحية البيطرية لمراكز التنقية والإرسال .