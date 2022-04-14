تكريم الموسيقار محمد عبد الوهاب ضمن تظاهرة " ليالي الخالدات في مجالس الطرب" بدار الثقافة ابن رشيق

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تنظم جمعية أحباء الموسيقار محمد عبد الوهاب بالشراكة مع نادي "أوتار" للموسيقى العربية والموشحات والمالوف تظاهرة "ليالي الخالدات في مجالس الطرب"، وذلك من 14 الى 16 افريل الجاري بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة .وضمن السهرات الرمضانية لدار الثقافة ابن رشيق يرحل الجمهور مع الموسيقى الطربية بصوتي الثنائي جميلة حقي وصفية مكي، ومشاركة عباس المقدم وسمير بسباس، حيث يتضمن البرنامج الغنائي للعروض الموسيقية مواويلا وادوارا وموشحات ومعزوفات تنهل خاصة من الانتاج الغنائي لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وأيضا سيد درويش، والهادي الجويني، وشهرزاد، ولوداكاش، وصفية الشامية، ونجاة الصغيرة، وفائزة احمد، وهناء راشد، في توليفة موسيقية تجمع بين الغناء والعزف التونسي والشرقي .وتأتي تظاهرة "ليالي الخالدات في مجالس الطرب " في إطار إحياء ليالي رمضان، وإضفاء الحركية على المشهد الثقافي لتونس العاصمة عبر تقديم عروض تجمع مختلف الفنون الموسيقية والادبية والمسرحية تتماشى وخصوصية الشهر الكريم.