وزارة الصحة تشرع في تطعيم من سنهم أكثر من 65 سنة بالجرعة الرابعة للتلقيح ضد كورونا

. ..

. .

شرعت وزارة الصحة تطعيم الأشخاص الذين تبلغ سنهم او تفوق 65 سنة بالجرعة الرابعة للتلقيح ضد كورونا ، وفق ما اعلنه وزير الصحة على المرابط الأربعاء .وذكر الوزير في تصريح عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، ان تونس تمكنت من تجاوز مخاطر كورونا بسلام لكن الفيروس ما يزال موجودا ولا يمكن تأكيد موعد نهايته.وبين ان التغطية بالتلقيح كان لها الأثر الايجابي في تجاوز الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19،مشيدا، بالسلوك الوقائي الذي التزم به التونسيون بما أدى الى خفض المخاطر الناجمة عن العدوى بكورونا.واستكمل اكثر من6 ملايين تونسي تلاقيحهم ضد كوفيد -19 فيما تلقى مليون و800 ألف الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة، وفق ما ذكره المرابط.وأكد وزير الصحة في سياق آخر، ان الوزارة انطلقت في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمنظومة الصحية عقب ملتقى عقد مؤخرا ووضعت خلاله المحاور الكبرى لرؤية القطاع الصحي في أفق 2030 . كما أبرز حرص الوزارة الصحة على توفير كل الامكانيات من أجل احتضان تونس لمقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية توزايا مع زيارة يؤديها وفد من الاتحاد الافريقي لتونس .