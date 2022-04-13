رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن مفوضية الاتحاد الافريقي وتبحث معه ملف احتضان الوكالة الافريقية للأدوية

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مثّل ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية، محور لقاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع وفد عن مفوضية الاتحاد الافريقي برئاسة، أڨاري جون دوغلاس أمبيلي، ورئيسة قسم الصحة والسكان والتغذية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية، مارغاريت أغاما أنياتي.وأبرزت رئيسة الحكومة للوفد الافريقي استعداد تونس لتوفير الدعم اللازم ومقومات نجاح إقامة هذه الوكالة في تونس بما يساهم في مزيد اشعاعها في المجالات الصحية والطبية على الصعيدين القاري والدولي، خاصة وأن تونس تتمتع بمميزات هامة وتجارب ناجحة في هذه المجالات، وفق ما اورده بلاغ لرئاسة الحكومة.وأكدت، ايضا، حرص تونس على دعم مؤسسات الاتحاد الافريقي والعمل على مزيد تطوير التعاون معها في مختلف المجالات ومساندة مبادرة الاتحاد لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية.وكانت تونس تقدمت، الإثنين 11 أفريل 2022، بملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية بمناسبة زيارة وفد مفوضية الاتحاد الافريقي إلى تونس، استمرت 3 ايام ، حيث تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الاستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة في تونس.وينتظر الإعلان عن إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية ومقرها وأنشطتها بعد مصادقة الاتحاد الافريقي عليها.وتتمثل مهام الوكالة الافريقية للادوية، خاصة، في النهوض بقطاعات الصحة في الدول الإفريقية وتوحيد الأطر التنظيمية ذات العلاقة داخل القارة والتنسيق المشترك لتوفير احتياجات الشعوب الافريقية من الأدوية.وحضر اللقاء الذي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ووزير الصحة ،علي مرابط.وكان رئيس الدولة الذي التقى وفد المفوضية،أكد استعداد تونس لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية، وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة.