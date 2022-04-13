الادارة العامة للديوانة: ضبط طرد بريدي وارد من الخارج يحتوي على 45 كبسولة مادة مخدرة

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تمكنت مصالح الديوانة بمكتب الطرود البريدية من ضبط طرد بريدي وارد من الخارج بداخله علب تحتوي على عجين غذائي بداخلها 45 كبسولة في شكل تمرات ملفوفة بورق الألمنيوم تبين أنها تحتوي على مادة مخدرة، وذلك في إطار التصدي لتهريب المواد المخدرة إلى التراب الوطنيوأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها الاربعاء، أن النيابة العمومية قد أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث .