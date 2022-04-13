المنستير: " الاعتصام المفتوح لأساتذة شعبة علوم التربية سيتواصل إلى حين صرف مستحقاتهم المالية " (المنسّق الجهوي)

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Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 16:57 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يتواصل الاعتصام المفتوح لأساتذة خريجي شعبة علوم التربية بمقر المندوبية الجهوية للتربية في المنستير منذ 30 مارس الماضي وإلى غاية اليوم وذلك للمطالبة بصرف أجورهم على غرار بقيّة المندوبيات الأخرى وانتدابهم وفق ما ذكره لـ(وات ) اليوم المنسّق الجهوي لخريجي شعبة علوم التربية دفعة ثالثة أيمن الهاني.

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وأضاف انّه من المرجّح أن الاعتصام في جهة المنستير سيتواصل إلى آجل غير معلوم إذ "ليست هناك نيّة لصرف مستحقاتنا المالية على غرار ما وقع في بعض المندوبيات الأخرى"، مؤكّدا أنّهم لم يجدوا أي تحاور من وزارة الإشراف التي لم تصرف أجورهم منذ حوالي ثمانية أشهر وأنّهم سيواصلون الاعتصام المفتوح إلى حين حصولهم على مستحقاتهم المالية.

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