سيدي بوزيد: عمال منجم الفسفاط بالمكناسي يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية

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يواصل عمال منجم الفسفاط بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، لليوم الثالث على التوالي، تحركاتهم الاحتجاجية، عبر حجز عدد من شاحنات نقل الفسفاط، وغلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس، والخط الحديدي عدد 13، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وادماجهم صلب شركة فسفاط قفصة.وقام عمال منجم الفسفاط، اليوم الاربعاء، بحرق العجلات المطاطية على مستوى الشارع الرئيسي بالمدينة، وإفراغ حمولة شاحنات الفسفاط احتجاجا على ما اعتبروه "تسويفا من قبل الدولة بعد انتظار لسنوات ومعانتهم من البطالة رغم قبولهم في مناظرة وطنية منذ سنة 2016".وبين المتحدث باسم عمال منجم الفسفاط بالمكناسي، أيمن الساكري، في تصريح ل(وات)، أنه تم الاتفاق مع وزارة الطاقة على تسوية وضعية عمال منجم الفسفاط بداية شهر أفريل الجاري، وهو الاتفاق الذي يطالب العمال بتفعيله اليوم، خاصة وأنه تم ايقافهم عن العمل منذ شهر ماي الفارط.وأضاف، ان العمال قد تلقوا عدة وعود دون أن تنفذ، مشيرا الى ان 158 عائلة تعاني من ظروف اجتماعية صعبة.ولفت، الى أن التصعيد الذي يخوضونه يأتي بعد سلسلة من الجلسات والاتفاقيات التي لم تنفذ، رغم أن المحتجين يطالبون بحقهم في تسوية وضعياتهم المهنية بعد سنوات من المماطلة، وفق قوله.يذكر أن 158 عاملا بمنجم الفسفاط بالمكناسي، كان قد تم قبولهم في مناظرة وطنية بهذا المنجم، وباشروا عملهم لحوالي سنتين، الا أنه تم ايقافهم عن العمل في شهر ماي الفارط، ما دفعهم الى تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية، للمطالبة بتسوية وضعايتهم المهنية وادماجهم صلب شركة فسفاط قفصة.