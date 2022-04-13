سيدي بوزيد: تسجيل 19 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 16 حالة شفاء


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 19:51 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء 19 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 16 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعايةالصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي في تصريح لــ(وات).

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وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و897 إصابة منها 1047 حالة وفاة و39 ألفا و 800حالة شفاء.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الاربعاء حوالي 216835 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.
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وذكر نصيبي في تصريح لـ(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121201 شخصا، والذين تلقّوا الجرعة الثالثة 18048 شخصا.

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