"24 عطر" مساء السبت 16 أفريل بالمسرح البلدي بصفاقس

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يحتضن المسرح البلدي بصفاقس مساء يوم 16 أفريل، الموافقة لليلة النصف من شهر رمضان المعظم، عرض "24 عطر" للفنان محمد علي كمون.ويمثل هذا العرض الذي سيكون فيه محمد علي كمون مرفوقا بفنانين من 24 ولاية، العرض الختامي لجولة فنية زار فيها 3 ولايات هي الكاف وقابس وصفاقس وعاش معها الجمهور على وقع موسيقى متميزة تنبع من التراث، وتحمل نفسا جديدا نتيجة بحث معمق.24 عطر" سيقدمه محمد علي كمون في نسخة متجددة تتضمن باقة عطور فنية متنوعة تم تصميمها في إطار الجولة الجديدة للعرض في عام 2022.ويحظى هذا العرض بدعم من برنامج تفنن – تونس الابداعية وهو مشروع لتعزيز القطاع الثقافي في تونس، بتمويل من الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج دعم قطاع الثقافة في تونس بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية. ويعمل هذا البرنامج على نشر لا مركزية الثقافة، وتحفيز الإبداع وتسمح بظهور أجيال جديدة من الفنانين.