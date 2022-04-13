رابطة الابطال الافريقية (الدور ربع النهائي /ذهاب): البرنامج

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي ذهابا من رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم, المقررة مقابلاتها ليومي الجمعة و السبت.
الجمعة 15 افريل 2022
2- وفاق سطيف الجزائري - الترجي التونسي س00 ر 22
السبت 16 افريل 2022
4- بترو لواندا (انغولا) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00 ر 17
1- الاهلي المصري - الرجاء المغربي س00 ر 21
3- شباب بلوزداد (الجزائر) - الوداد البيضاوي (المغرب) س00 ر 22
-- الدور النصف نهائي :
-- الفائز من المواجهة رقم (1) مع الفائز من المقابلة رقم (2)
-- الفائز من المواجهة رقم (4) مع الفائز من المقابلة رقم (4) .
الجمعة 15 افريل 2022
2- وفاق سطيف الجزائري - الترجي التونسي س00 ر 22
السبت 16 افريل 2022
4- بترو لواندا (انغولا) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00 ر 17
1- الاهلي المصري - الرجاء المغربي س00 ر 21
3- شباب بلوزداد (الجزائر) - الوداد البيضاوي (المغرب) س00 ر 22
-- الدور النصف نهائي :
-- الفائز من المواجهة رقم (1) مع الفائز من المقابلة رقم (2)
-- الفائز من المواجهة رقم (4) مع الفائز من المقابلة رقم (4) .
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