رابطة الابطال الافريقية (الدور ربع النهائي /ذهاب): البرنامج


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 15:52 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي ذهابا من رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم, المقررة مقابلاتها ليومي الجمعة و السبت.

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الجمعة 15 افريل 2022
2- وفاق سطيف الجزائري - الترجي التونسي س00 ر 22
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السبت 16 افريل 2022

4- بترو لواندا (انغولا) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00 ر 17
1- الاهلي المصري - الرجاء المغربي س00 ر 21
3- شباب بلوزداد (الجزائر) - الوداد البيضاوي (المغرب) س00 ر 22

-- الدور النصف نهائي :
-- الفائز من المواجهة رقم (1) مع الفائز من المقابلة رقم (2)
-- الفائز من المواجهة رقم (4) مع الفائز من المقابلة رقم (4) .

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