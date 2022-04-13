رابطة الابطال الافريقية (الدور ربع النهائي /ذهاب): البرنامج

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2- وفاق سطيف الجزائري - الترجي التونسي س00 ر 224- بترو لواندا (انغولا) - ماميلودي سانداونز (جنوب افريقيا) س00 ر 171- الاهلي المصري - الرجاء المغربي س00 ر 213- شباب بلوزداد (الجزائر) - الوداد البيضاوي (المغرب) س00 ر 22-- الفائز من المواجهة رقم (1) مع الفائز من المقابلة رقم (2)-- الفائز من المواجهة رقم (4) مع الفائز من المقابلة رقم (4) .