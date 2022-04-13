الـفيفا يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باستضافة قطر لكأس العام 2022

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رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته بالتوافق باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط.وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي امس الثلاثاء، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على أن الرياضة وخاصة كرة القدم، لها دور مهم تلعبه في تعزيز السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان بفضل شعبيتها العالمية.وأكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تبني الأمم المتحدة لهذا القرار بالإجماع إشارة واضحة لقوة كرة القدم كأداة للتفاهم المتبادل والتسامح والاندماج والسلام، كما أنه يمثل خطوة إضافية للاتحاد الدولي لكرة القدم ودوره الاجتماعي المهم في جميع أنحاء العالم.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد رحبت في قرار اعتمدته يوم السبت الماضي بالتوافق باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022.ورحب القرار الذي قدمته دولة قطر بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان "كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر". وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند "الرياضة من أجل التنمية والسلام : بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي".ر/إص