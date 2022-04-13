انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدتي المرناقية وبرج العامري غدا الخميس


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 14:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدتي المرناقية وبرج العامري غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة صباحا.

...

وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها، أن هذا الخلل يأتي على خلفية إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب قطر 1100 مم على مستوى معمل الأذوية "بيوشيما" على الطريق الوطنية رقم 5 بالمرناقية من ولاية منوبة.

ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة منتصف النهار من نفس اليوم الخميس فور استكمال الاشغال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244503



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 13 أفريل 2022 | 12 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 18:54 15:59 12:27 05:48 04:17
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1319°-1421°-1421°-1420°-12
  • Avoirs en devises
    22980,9

  • (12 avril)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,26038 DT        1$ =3,01052 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 avril)   1512,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   