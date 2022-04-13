بنزرت: تسجيل حالة وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت الجهة الصحية ببنزرت، اليوم الأربعاء، 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أفادت به عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة سلمى المشيرقي (وات).وأضافت ان العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة بات في حدود 42491 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات عقب التحيين الجديد في حدود 1363 شخصا، من بينهم حالة وفاة سجلت امس الثلاثاء.ولاحظت المشيرقي ان مؤشر الاختطار لايزال "ضعيفا" بكامل الجهة الصحية ببنزرت واستقر عند 9 إصابات من بين 100 الف شخص، كما انه لا يرقد بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة سوى مريضين بقسم "كوفيد19" المجهز بالاوكسيجين، وحالتهما "مستقرة".وجددت الدعوة لرفع نسق تحسيس المواطنين للاقبال على التطعيم ولاسيما من كبار السن لتلقي جرعة التامين الثالثة والتي لازالت ضعيفة ولم تتجاوز اجمالا بالجهة حتى نهار اليوم 53971 شخصا، كما ان اعداد الأشخاص الذين تلقوا جرعة وحيدة من التلقيح لازالت دون المامول ولم تتجاوز 387222 شخصا، وأيضا من استكملوا الحصول على جرعتين من التطعيم حيث لم يتجاوز عددهم ال340547 شخصا، على الرغم من توفير كافة الظروف الملائمة للغرض بمراكز الصحة الأساسية بالجهة والحملات الليلية باقسام الاستعجالي وغيرها من الفضاءات .