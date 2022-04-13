سماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق وكثيفة السحب بالشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة

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يتسم طقس، الأربعاء، بسماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق ومحليا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة.وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي لتتراوح القصوى بين 18 و24 درجة و تكون بين 25 و34 ببقية المناطق كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.ويتواصل هبوب الرياح القوية في حدود 70 كلم/س قرب السواحل بالمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.