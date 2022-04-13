سماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق وكثيفة السحب بالشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 10:52 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يتسم طقس، الأربعاء، بسماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق ومحليا كثيفة السحب بالشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة.

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وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي لتتراوح القصوى بين 18 و24 درجة و تكون بين 25 و34 ببقية المناطق كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

ويتواصل هبوب الرياح القوية في حدود 70 كلم/س قرب السواحل بالمرتفعات وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.
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