الرابطة الأولى: تحديد موعد انطلاق مباريات مرحلة التتويج وتفادي النزول


Publié le Mercredi 13 Avril 2022 - 11:47 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حدد المكتب الجامعي لكرة القدم موعد انطلاق مباريات مرحلة التتويج ومرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الأولى يومي 28 و 29 أفريل الجاري.
كما تقرر ان تنطلق المقابلات الترتيبية لاصحاب المراكز الرابعة والخامسة في المجموعتين في نفس الموعد.
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وأكد المكتب الجامعي في اجتماعه أمس الثلاثاء أن جميع مباريات مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ستجرى في ملاعب حمادي العقربي برادس ومصطفى بن جنات بالمنستير والطيب المهيري بصفاقس مع امكانية اضافة الملعب الأولمبي بسوسة اذا ما أصبح جاهزا لاحتضان المباريات.
وبين أن كل مقابلات مرحلة التتويج ستشهد اعتماد تقنية ال "فار" بعد أن حصلت الجامعة على كل التراخيص والشهائد اللازمة لتأهيل الحكام والحكام المساعدين والمكونين والتقنيين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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كما أفاد المكتب الجامعي أنه سيتم عقد جلسة عمل مع الحكام والحكام المساعدين المعنيين بإدارة مباريات مرحلتي التتويج والتدارك من بطولة الرابطة المحترفة الأولى وذلك قبل انطلاق هذه المنافسات.

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