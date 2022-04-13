وزارة الصحة: تطعيم 6.353.688 شخصا ضد كورونا إلى حدود 11 أفريل الجاري

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أفادت وزارة الصحة في بلاغها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن عدد الاشخاص الذين استكملوا التلاقيح بلغ الى غاية يوم 11 افريل الجاري 6.353.688 شخصا وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية بتاريخ 13 مارس 2021ولفتت وزارة الصحة الى ان عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع بين 4.672.530 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و 1.681.158 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن العدد الإجمالي للتلاقيح بلغ بذات التاريخ 13.062.714 جرعةوجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها للراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا الى المبادرة الى التسجيل عن بعد على منظومة ايفاكسيشار أن نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا خلال الفترة المتراوحة من 4 إلى 10 أفريل الجاري، لم تتجاوز 13.53 بالمائةكما سجلت وزارة الصحة 1267 حالة إيجابية مصابة بكورونا وذلك بعد إجراء 9365 تحليلا مخبريا خلال نفس الفترة.