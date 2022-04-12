لقاء بين بودن و الطبوبي لارساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 21:51 قراءة: 0 د, 43 ث
      
إلتقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

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وحسب بلاغ لمصالح الاعلام بالقصبة، تناول اللقاء الوضع العام في البلاد فضلا عن سبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول أهم القضايا التي تهم التونسيين مثل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة غلاء الأسعار وذلك عبر تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب"، وفق نص البلاغ.

ومثّل اللقاء مناسبة للاعداد للاجتماع المرتقب يوم الجمعة القادم بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي سيكون ،وفق البلاغ الاعلامي، " فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من المحاور، والتوصل لمخرجات تهدف لتفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.
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من جهتها اشارت صفحة "الشعب نيوز"، الى الاجتماع وقالت انه سيتمحور حول العلاقة مع الحكومة والوضع الاجتماعي والاتفاقات العالقة وغير المنفذة".


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